Авторынок Китая в январе упал на 41%

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, и за последнее десятилетие он сохранил общий положительный тренд. Начав с 14 млн автомобилей в 2011 году, рынок легковых автомобилей в КНР рос 7 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 25,6 млн в 2017 году. В последующие 2 года рынок умеренно падал, в результате чего объем продаж в 2019 году составил 22,5 млн штук.

Пандемия в 2020 году заблокировала мировую экономику, что привело к падению спроса на автомобили во всем мире. Китайский рынок выстоял, упав всего на 5,9%, что меньше падения в 2019 году (-7,6%). Однако продажи снизились до 21,2 млн.

После пандемии автомобильный рынок Китая немедленно восстановился: объем реализации вырос на 4% в 2021 году и на 1% в 2022 году. Несмотря на то, что общий тренд в 2022 году был положительным, в последние 3 месяца было падение. Эта негативная тенденция, вероятно, сохранится и в 2023 году.

Китайский авторынок в январе 2023 года показывает падение уже 4-й месяц подряд после. Так, в декабре рынок просел на 8,2%. За январь продажи достигли 1,33 млн, что на 40,7% меньше, чем в прошлом году.

По результатам января 2023 года лидером по-прежнему остается Volkswagen с объемом реализации в 149 031 единицу (-34,8%), за которым следует китайский производитель BYD (128 045 шт.; +44,7%), поднявшийся на 6 позиций.

Toyota (100 595 шт.; -35%) опустилась на одну строчку, за ней расположились Changan (96 074 шт.; -22,3%), Geely (69 532 шт.; -39,7%) и BMW (65 706 шт.; -31,9%).

По материалам focus2move