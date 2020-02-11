Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте executive сars в 2022 году

По результатам 2022 года BMW 5 Series сохранил первое место в рейтинге. Модель продали в количестве 299 883 единицы (-3,5%), достигнув 17,4% рынка. Выпускаемая с 1972 года, 5-я серия является второй самой продаваемой BMW за историю марки. По всему миру было продано более чем 7 млн таких автомобилей. В феврале 2017 года началось производство уже 7-го поколения модели.

На втором месте находится Mercedes E Class (262 430 шт.;-8,1%). Согласно новой стратегии наименования модельного ряда, примененной Mercedes в начале 90-х годов, модель выпускается с 1993 года и фактически сейчас производится в 5-м поколении (с 2016 года).

Audi A6 сохранила третью позицию с совокупными продажами 184 358 единиц, что на 20,6% меньше, чем годом ранее.

Tesla Model S (она на четвертом месте) - была реализована в количестве 85 825 единиц (+487,8%). Выпущенная в 2012 году, Модель S стала первым в истории авторынка электрическим седаном класса "люкс". В 2022 году модель добилась невероятных успехов, нарастив продажи более чем на 2000%.

На пятом месте - Dongfeng Aeolus E70 (74 360 шт.; +144,5%), далее следует Zeekr 001 (71 941 шт.; +1097,6%). Dongfeng Aelolus Hyun опустился в рейтинговой таблице на 2 строки до седьмого места (71 106 шт.; +4,2%). За ним идут Hyundai Grandeur (67 041 шт.; -4,7%) и Skoda Superb (54 473 шт.; -5,0%). Замыкает ТОП-10 Genesis G80 (54 238 шт.; -19,5%).

P.S. Включенные в этот рейтинг автомобили имеют кузова "седан" с 3/4/5 дверьми и "универсал", в то время как SUV и MPV представлены в рейтинге своих сегментов.

По материалам focus2move

Фото: BMW