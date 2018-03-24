Вьетнамский авторынок в январе упал на 54%

Во Вьетнаме основным транспортным средством индивидуальной мобильности является мотоцикл, а не автомобиль. Ежегодно в стране продается более 3 млн мотоциклов, в то время как продажи автомобилей никогда не превышали 500 тысяч единиц.

Однако за последнее десятилетие рынок легковых и легких коммерческих автомобилей резко вырос: с менее чем 100 тысяч (в 2010 году) до почти 400 тысяч (в 2020 году). В 2021 году рост рынка прекратился из-за мер, вызванных пандемией и даже немного упал (-0,4%). Как видим, вьетнамский рынок не пострадал так сильно, как другие страны АСЕАН.

Появление местного производителя VinFast, выпускающего только электромобили (как четырехколесные, таки двухколесные) сегодня является стимулом для традиционных игроков, контролирующих рынок (японцев и корейцев). Государственная поддержка электромобилей поможет ускорить процесс электрификации авторынка, который во Вьетнаме движется быстрее, чем в остальном регионе.

Прогноз на ближайшие годы - позитивный, что обусловлено ожидаемым ростом доходов на душу населения и модернизацией дорожной инфраструктуры. В 2022 году объем продаж автомобилей увеличился на 21,5% до 465 741 автомобиля (рекордный максимум).

Тем не менее, в январе эксперты отметили падение продаж, причем сразу на 54,3% до 16910 автомобилей. При этом снижение рынка наблюдается уже третий месяц подряд.

В марочном рейтинге января сохранил свое лидерство корейский Hyundai, реализовавший 3 496 автомобилей (-52,9%). На втором месте - Toyota (3 023 шт.; -52,5%), далее следуют Ford (2 360 шт.; +130,7%) и Kia (2 075 шт.; -61,9%). Mazda поднялась на пятое место (1 679 шт.; +48,8%).

Худшую динамику в ТОП-10 лидеров показал местный производитель VinFast (358 шт.; -83,0%).

По материалам focus2move