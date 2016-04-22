Авторынок Новой Зеландии в январе вырос на 3,5%

Продажи легковых автомобилей в Новой Зеландии за последнее десятилетие демонстрируют признаки здорового растущего рынка: он наращивает обороты уже 9 лет подряд. С 2010 по 2019 годы объём авторынка в стране удвоился, увеличившись с 80 453 единиц (в 2010 году) до 160 878 автомобилей (в конце 2019 года).

Начало пандемии замедлило продажи. В 2020 году было реализовано только 119 579 автомобилей (-25,7%). Однако влияния пандемии было недостаточно, чтобы остановить положительный тренд последнего десятилетия, и в 2021 году в странен снова было зафиксировано увеличение продаж автомобилей (+31,6%). В 2022 году совокупные продажи достигли 116 451 шт. (+3,8%). Таким образом, видим, что рынок хоть и рос, но делал это уже в более медленном темпе.

В январе 2023 года эксперты снова зафиксировали увеличение продаж. Реализовано 9265 автомобилей (+3,5%) - и это после декабрьского росата на 12,9%.

В марочном рейтинге января 2023 года появился новый лидер - Toyota. Автомобили этой японской марки были реализованы в Новой Зеландии в объеме 1 540 единиц (+209,9%), в результате Toyota сумела обогнать Kia (1 503 шт.; +38,5%) и Mitsubishi (981 шт.; -41,5%). В десятке лидеров эксперты отметили также хорошую динамику у американского бренда Ford (322 шт.; +32,5%). А самое большое падение в ТОП-10 - у Mazda (310 шт.; -32,9%) и Honda (348 шт.; -30,5%).

По материалам focus2move