ТОП-10 мирового рейтинга самых продаваемых автомобилей в 2022 году

В этом рейтинге эксперты f2m собирают мировые бестселлеры, объединяя данные по 162 странам на ежемесячной основе.

В то время как автомобильный рынок быстро меняется в сторону "электрификации", а новые модели электромобилей набирают обороты, во главе мирового рейтинга все еще остаются традиционные модели.

Действительно, если посмотреть на ТОП-10 автомобилей по итогам 2022 года, то самым продаваемым среди них в мире остается Toyota Corolla. Это та же модель, что и в последние годы. Ее в прошедшем году реализовали в количестве 1,12 млн (-2,8%). что показывает солидное преимущество перед всеми преследователями.

Благодаря огромному успеху гибридной версии, второе место занимает Toyota RAV4 (868 398 шт.; -13,7%). Напомним, что это самый продаваемый SUV в мире.

Третье место закрепилось за "иконой американского стиля" большого пикапа Ford F-Series, который по-прежнему остается бестселлером во всей Северной Америке. Продажи в текущем году составили 786 337 единиц (-8,8%), что достаточно, чтобы остаться на подиуме.

На четвертом месте находится Tesla Model Y с совокупным объемом продаж в 759 579 штук (+88,7%), которая смогла подняться на 15 позиций в рейтинге по сравнению с предыдущим годом.

На пятой позиции - Toyota Camry (667 968 шт.; -2,6%). Далее следуют Chevrolet Silverado (591 594 шт.; +1,8%) и Honda CR-V (591 293 шт.; -18,8%).

Toyota Hilux занимает восьмую строчку - результат этого пикапа составил 566 838 машин (+3,9%). За ним располагается Hyundai Tucson (549 918 шт.; +0,4%). Замыкает ТОП-10 Ram Pick-up (545 420 шт.; -15,4%).

Нужно упомянуть самые выдающиеся изменения в ТОП-100 рейтинга. Они в основном связаны с электромобилями: BYD Song поднялась на 14-е место с 85-го, а BYD Qin Plus - на 24-е со 120-го.

По материалам focus2move.

Фото: Toyota