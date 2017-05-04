Продажи легковых автомобилей в Аргентине: январь - седьмой месяц роста

За последнее десятилетие аргентинский рынок легковых автомобилей пережил немало взлетов и падений: в 2013 году он вырос до 917 777 единиц, а в следующем году - упал на 25,4% до 684 459 автомобилей. В 2015 году падение рынка продолжилось (реализовано всего 633 740 экземпляров), а восстановление объемов эксперты зафиксировали только в 2017 году (863 556 шт.). Однако в 2018 и 2019 годах тренд опять сменился на отрицательный: падение составило 42,9%, достигнув самого низкого уровня за последнее десятилетие - 438 590 автомобилей.

Начало пандемии в 2020 году ухудшило ситуацию, в результате чего рынок упал на 30,7% до 303 793 автомобилей. В 2021 году было продано 355 793 шт.(+17,1%), а в 2022 году - 392 533 экземпляра (+6,5%).

В январе 2023 года автомобильный рынок в Аргентине продемонстрировал рост, причем положительную динамику эксперты наблюдали уже седьмой месяц подряд), реализовано 47 137 новых автомобилей. (+9,1%).

Новым лидером марочного рейтинга в первый месяц 2023 года стала Toyota (10 310 шт.; +29,2%), сумев обогнать Fiat (7 816 шт.;-9,5%). На третьем месте - Volkswagen (6 080 шт.;+64,9%).

Лучшая динамика в ТОП-10 - у Ford (+69,9%) и Chevrolet (+40,8%), худшая ие - у Peugeot (-30,6%) и Citroen (-26,6%).

По материалам focus2move