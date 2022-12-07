Турецкий авторынок в январе 2023 года вырос на 33,5%

В период с 2010 по 2014 год на турецком автомобильном рынке было много взлетов и падений, колебавшихся в диапазоне от 750 тысяч до 859 тысяч (в 2011-м). В последующие годы продажи также росли: в 2015 году они поднялись на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в 2016 году достигли наивысшей точки десятилетия - 978 тысяч. Но уже в 2017 году начался трехлетний спад: в 2018 и 2019 годах, соответственно, зафиксировано падение на 34,9% и 25,6%, в результате чего продажи упали до 462 тысяч - самого низкого уровня за последнее десятилетие.

Год пандемии стал серьезным препятствием для многих рынков, но не для турецкого, который вырос на 67,4%, превысив отметку в 700 тысяч, оставаясь выше нее в течение следующих двух лет.

Турецкий рынок упал на 6,0% до 782 283 продаж в 2022 году. Это не большая проблема для рынка, который практически не пострадал от пандемии и снова поднялся выше уровня 700 тысяч.

В январе 2023 года рынок снова рос. Эта тенденция продолжается уже 5-й месяц подряд, а в декабре наблюдался необычайный бум продаж (+85,1%). Фактически, продажи за месяц составили 50 894, что на 33,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером продаж на рынке в январе стал Fiat с 9 872 (+43,7%). Который является одной из 8 марок в ТОП-10, демонстрирующих положительную динамику продаж. Вторая - Volkswagen с 5 076 (+211,4%), третья - Dacia с 5 074 (+84,6%). Нужно отметить показатели Skoda, реализовавшей 2 740 автомобилей (+196,9%).

Единственные марки, показавшие потери продаж в ТОП-10: Ford с 3 661 (-15,8%) и Renault с 2 887 (-38,6%).

По материалам focus2move