Европейский авторынок в январе 2023 года увеличился на 11%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января увеличились на 10,7% и составили 911 064 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика обусловлена низкой базой прошлого года, когда был зафиксирован худший результат продаж за первый месяц года в истории авторынка.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 179 247 машин (-2,6%). Второй результат показала Великобритания – 131 994 проданных автомобиля (+14,7%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучшее начало года с докоронавирусного января 2020-го, при этом положительная динамика фиксируется шестой месяц подряд. Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 128 437 машин (+19%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), двузначный рост фиксируется четвертый месяц подряд и обусловлен, в частности, действием мер по субсидированию покупки экологически чистых машин. Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 111 939 автомобилей (+8,8%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в прошлом месяце вырос на 51,4% и составил 64 147 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), столь высокий показатель роста объясняется низкой базой прошлого года, когда из-за кризиса полупроводников в стране был зафиксирован второй худший результат автопродаж за более чем 20 лет.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК», объем рынка легковых автомобилей в России по итогам января составил 45 231 единицу (-47,4%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 100 213 машин (+16,2%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 69 978 автомобилей (+12%). Третью строчку заняла Skoda, реализовавшая 51 241 машину (+15,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (48 241 шт., +10,5%) и Dacia (47 998 шт., +40,7%).