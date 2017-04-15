Немецкий авторынок в январе 2023 года снизился на 3%

Немецкий автомобильный рынок является крупнейшим в Европе и за последнее десятилетие пережил много взлетов и падений. С 2010 по 2013 годы он оставался в диапазоне 2,6 - 2,8 млн штук, причем с колебаниями в годовом исчислении, не превышающими 7% в обоих направлениях.

В 2014 году начался 4-летний восходящий тренд, который приносил рекорды в течение 3 лет подряд, достигнув максимума в 2017 году (3,51 млн шт.). В период с 2018 по 2019 годы рынок вырос еще больше, достигнув отметки в 3,6 млн легковых автомобилей.

Начало пандемии в 2020 году вызвало большие проблемы в европейских экономиках, и немецкий автомобильный рынок ощутил последствия, упав на 19% - ниже уровня в 3 млн единиц.

После пандемии тенденция к снижению продолжилась: рынок упал на 10% в 2021 году и остался относительно неизменным в 2022 году (+1%).

Немецкий автомобильный рынок в январе 2023 года растерял импульс, накопленный в предыдущие 5 месяцев. Он сообщил о потере объем на 2,7% (к январю 2022-го), а за месяц было реализовано 178 392 новых автомобиля.

По данным за январь 2023 года лидер рынка - Volkswagen - продал больше всего автомобилей (37 076 шт.; +1,3%). За ним следуют Mercedes-Benz (21 439 шт.; +14,5%), Audi (14 754 шт.; -1%) и Skoda (13 759 шт.; +12,6%).

Лучшая динамика в ТОП-10 у Dacia (+42,1%), худшая - у Opel (-34,4%).

По материалам focus2move