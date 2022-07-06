Французский авторынок в январе 2023 года увеличился на 9%

За последнее десятилетие ситуация на французском рынке неоднократно менялась. С 2010 по 2013 год французский автомобильный рынок падал год за годом, начав с объема 2,3 млн проданных машин в 2010 году и опустившись до 1,8 млн единиц в 2013 году. Затем начался период роста, который продлился шесть лет. За это время объемы рынка практически вернулись к объемам 2010 года. В 2019 году в стране было реализовано 2,2 млн автомобилей.

С приходом пандемии в 2020 году, которая привела к закрытию дилеров и заводов-производителей, автомобильный рынок во Франции снова ушел "в минус" (-23,7%), снизившись до рекордно низкого уровня - почти 1,7 млн экземпляров.

В 2021 году продажи машин практически остались на уровне 2020-ого (1,7 млн шт.), а в 2022-ом снова упали (-7,8%), объем рынка сократился до 1,53 млн экземпляров.

В первый месяц 2023 года продано 11 935 автомобилей, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты также отметили, что январь своим результатом закрепил тренд, проявившийся в конце 2022 года: пять месяцев подряд на рынке была фиксировали положительную динамику, января стал шестым по счету месяцем позитива.

В январском марочном рейтинге французского авторынка лидирует Peugeot, автомобили бренда проданы в количестве 17 684 единиц (-13,6%). За ним следуют Renault (17 097 шт.; +9,1%), Dacia (11 538 шт.; +54,4%), Toyota (8 671 шт.; +20,6%). Худшие показатели в ТОП-10 - у Citroen (8 205 шт.; -22,6%).

По материалам focus2move