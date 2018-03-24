Итальянский авторынок в январе 2023 года вырос на 19%

За последнее десятилетие на итальянском авторынке было немало взлетов и падений. Начав с объема 1,8 млн проданных автомобилей в 2010 году, он 3 года подряд падал, достигнув минимума в 1,29 млн в 2013 году. Затем, с 2014 по 2019 год, начался рост. Рынок достиг максимума в 2018 году, когда было реализовано почти 2 млн автомобилей

В 2019 году в Италии был зафиксирован объём продаж в 1,9 млн единиц, но в 2020 году рынок сильно пострадал от пандемии, продажи автомобилей упали до отметки в 1,4 млн. шт. Причем это падение повлияло на рыночную ситуацию в стране и в последующие два года.

В 2021 году небольшие признаки восстановления все-таки были отмечены (+8,9%), но в 2022-ом исчезли. Фактически в 2022 году было продано 1,32 млн автомобилей (-9,6% к предыдущему году), что стало самым низким показателем за десятилетие.

Однако, несмотря на "минус" по итогам года, эксперты отметили, что в последние 5 месяцев 2022 года итальянский рынок понемногу рос, и эта наметившаяся положительная тенденция перешла и на начало 2023 года. Январь стал шестым месяцем с положительной динамикой в отношении предыдущего года. В этом месяце в стране был продан 128 301 автомобиль (+19,0%).

Лидером итальянского авторынка в январе стала марка Fiat с результатом 17 929 экземпляров (+ 1,9%). За ним следуют Volkswagen с 11 003 (+40,0%) и Toyota с 9 206 (+21,5%). Худшая динамика в десятке лидеров - у Ford (6 460 шт.;-20,9%) и Peugeot (5 199 шт.; -21,7%). Лучший результат - у Audi (4 610 шт.; +54,4%).

По материалам focus2move