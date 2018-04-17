Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте сompact сars в 2022 году

В 2022 году как и все последние несколько лет самым продаваемым автомобилем в сегменте сompact сars осталась Toyota Corolla, показавшая результат 1,1 млн единиц (-2,2%). Выпускаемая в Японии с 1966 года, Corolla уже 20 лет является самой продаваемой в мире, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю: на сегодняшний день продано более 50 млн. таких машин.
На втором месте - Honda Civic, показавший в 2022 году результат 406 199 экземпляров (-31,1%). Вышедший на рынок в 1972 году, в 2021 году он доступен уже в 11-ом поколении и продается в кузовах седан и лифтбек (версии купе в последнем поколении уже нет из-за малого спроса на них).
На третьем месте - Hyundai Elantra (310 411 шт.; -14,2%). За ним следуют Volkswagen Golf (298 130 шт.; -4,0%), Volkswagen Bora (230 215 шт.; -7,3%) и Volkswagen Sagitar (225 534 шт.; -4,3%).
Audi A3 с результатом в 211 315 автомобилей (+19,3%) - вошла в ТОП-10, заняв в нем седьмое место, за год она сумела подняться в рейтинге вверх сразу на 5 позиций. На восьмом месте - MG 5 (202 873 шт.; +11,5%), поднявшийся в модельном рейтинге на 3 строчки вверх. Toyota Levin (197 501 шт.; -11,4%), напротив, опустилась на 1 строчку, она на девятом месте. А замыкает ТОП-10 Honda City (194 904 шт.; +15,0%; + 6 строк в рейтинге).
По материалам focus2move
Фото: m.kolesa.kz, all-auto.org, vnexplorer.net