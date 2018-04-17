Мировой рейтинг бестселлеров в сегменте сompact сars в 2022 году

В 2022 году как и все последние несколько лет самым продаваемым автомобилем в сегменте сompact сars осталась Toyota Corolla, показавшая результат 1,1 млн единиц (-2,2%). Выпускаемая в Японии с 1966 года, Corolla уже 20 лет является самой продаваемой в мире, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю: на сегодняшний день продано более 50 млн. таких машин.

На втором месте - Honda Civic, показавший в 2022 году результат 406 199 экземпляров (-31,1%). Вышедший на рынок в 1972 году, в 2021 году он доступен уже в 11-ом поколении и продается в кузовах седан и лифтбек (версии купе в последнем поколении уже нет из-за малого спроса на них).