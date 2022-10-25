Продажи автомобилей в Канаде в 2022 году установили антирекорд

После впечатляющей серии из 8 лет последовательного роста канадский внутренний автомобильный рынок в 2017 году преодолел отметку в 2 млн единиц, установив новый рекорд и войдя в ТОП-10 крупнейших мировых автомобильных рынков. Однако этот выдающийся рост сохранить не удалось, уже в 2019 году рынок показал "минус" (-3,7%) и вступил в фазу умеренного падения, которая еще не закончилась.

Перспективы на 2023 год тоже не обнадеживают экспертов. Слишком высок риск экономического спада, который еще больше ударит по потребительскому спросу - помимо текущего негативного воздействия высокой инфляции, роста банковских процентных ставок, почти удвоенной стоимости топлива, нехватки комплектующих.

Являясь одним из ведущих мировых производителей легковых автомобилей – ежегодно на канадских заводах Stellantis, Ford, GM, Honda и Toyota собирается 1,4 млн автомобилей, а также обеспечиваются потребности почти 700 поставщиков запчастей – автомобильный сектор Канады в значительной степени зависит от глобальных цепочек.

После значительных потерь, понесенных мировой автомобильной промышленностью в результате закрытия границ, карантина на заводах и нехватки микрочипов во время пандемии COVID-19, канадский автопром стал особенно уязвим к ограничениям в цепочках поставок.

Автопроизводители вынуждено использовали более экономичные и креативные стратегии снижения рисков, чтобы избежать дальнейших сбоев, включая укрепление отношений, двойное снабжение с поставщиками для повышения гибкости цепочек поставок, диверсификации рынков и наращивания запасов. Однако эти действия не смогли устранить все существующие проблемы, и внутренний рынок продолжает снижаться.

Продажи автомобилей в стране в 2022 году составили 1,51 млн единиц (-7,6%), что стало самым низким показателем за последние 20 лет. Что касается декабря - в последний месяц года спрос на автомобили вырос, продано 117 023 единиц (+7,3%).

Лидер канадского авторынка Ford, реализовавший 232 709 автомобилей, продемонстрировал падение по сравнению с 2021 годом (-1,8%). На втором месте - Toyota с результатом 175 181 шт. (-11,8%). За нею следует Chevrolet (114 436 шт.; +20,8%), показавший лучшую динамику в десятке лидеров. Наибольшие потери в объемах продаж 2022 года - у Nissan (-23,1%) и Honda (-30,0%).

По материалам focus2move