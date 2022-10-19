Авторынок США в 2022 году сократился на 9%

В результате экономического кризиса 2008 года годовой объем авторынка упал с 18 млн до 10 млн единиц. Затем рынок начал восстанавливаться, чему способствовал довольно позитивный экономический цикл.

Так, начиная с 2010 года (11,5 млн шт.) американский рынок рос 6 лет подряд. Цикл завершился в 2016-м пиком в 17,6 млн реализованных легковых автомобилей. С 2017 по 2019 годы рынок чуть снизился - до 17 млн.

Начало пандемии в 2020 году привело к закрытию многих производителей и дистрибьюторов, что вызвало большие проблемы на автомобильном рынке: продажи в США упали на 13,9% до 14,7 млн штук. После этого рынок начал демонстрировать признаки восстановления, а в 2021-м продажи составили 15,3 млн (+4,3%).

Реализация автомобилей в США по итогам 2022 года составила 13,65 млн экземпляров (-8,9%), что является самым низким показателем за последнее десятилетие. Что касается декабря, то продажи за этот месяц составили 1,24 млн автомобилей (+10,1%). Надо отметить, что они росли уже пятый месяц подряд.

За текущим положении на рынке стоит сочетание факторов: нехватка микрочипов и других компонентов в сочетании с резко возросшей стоимостью сырья привели к росту цен на новые автомобили более чем на 10% за последние 12 месяцев. Кроме того, большинство востребованных моделей находятся в дефиците, а время ожидания с 2020 года утроилось. При этом переход на электромобили еще больше повышает среднюю цену на новые машины. Однако, эксперты прогнозируют восстановление рынка в ближайшие пару лет, но в однозначных цифрах.

Исходя из годовых продаж, Ford стал новым лидером с объемом в 1,76 млн штук (-2,2%), обогнав Toyota (1,72 млн шт.; -9,9%). Замыкает подиум Chevrolet (1,51 млн шт.) с единственной положительной динамикой в ТОП-10 (+3%).

По материалам focus2move