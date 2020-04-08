Португальский авторынок закончил 2022 год ростом на 7%

В последнее десятилетие португальский автомобильный рынок пережил много взлетов и падений. Так, продажи автомобилей в стране падали более чем на 50% с 2010 по 2012 годы (с 274 559 до 106 748 единиц). С 2013 по 2017 годы этот рынок рос, увеличив объем более чем вдвое и достигнув уровня в 248 039 единиц. В 2018 и 2019 годах рост прекратился, и тренд стал умеренно отрицательным. В результате этого в 2019 году продажи машин снизились до 231 492 единиц.

Начало пандемии в 2020 году привело к падению рынка на 37% до 145 417 экземпляров. После такого обвала 2021 год стал годом небольшого восстановления: продажи машин достигли уровня 146 706 штук. (+1%). 2022 год также завершился на позитивной ноте: объем реализации автомобилей составил 156 309 штук (+6,6%). При этом в декабре 2022 года было реализовано 14 752 автомобилей (+17%), а рыночный рост фиксируется на протяжении шести месяцев подряд.

Лидером марочного рейтинга на португальском рынке в 2022 году остался Peugeot с результатом 16 828 экземпляров (-4,4%). За ним следуют Renault (12 843 шт.; -16,8%) и Mercedes-Benz (12 055 шт.; +5,9%). Лучшую динамику среди лидеров первой десятки продемонстрировала Dacia, продажи которой выросли на 74,4%. Можно отметить также и Fiat, замыкающий ТОП-10 с результатом в 6 657 штук (+33,7%).

По материалам focus2move