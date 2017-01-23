Автомобильный рынок Тайваня в 2022 году упал на 19%

Тайваньский автомобильный рынок в последние годы демонстрировал рост: он увеличился с 327 615 машин (в 2010 году) до 438 145 единиц (в 2019-м). При этом стоит отметить, что несмотря на общий восходящий тренд, в этот период случались и небольшие "паузы". Например, авторынок снижался на 1,6% в 2012 году, на 0,5% - в 2015-м и на 3% - в 2018-м.

В 2020 году правительству Тайваня удалось сдержать распространение вируса Covid-19 с помощью эффективного карантина и избежать крайних мер, таких как локдаун. Главным образом по этим причинам рынок легковых автомобилей сумел достичь даже в пандемийный год рекордного уровня продаж в 454 783 единицы (+3,8%).

В 2021 году спрос на легковые машины в стране упал на 1,1%, а в 2022 году это падение составило 18,8%. За год в Тайване было продано 351 508 автомобилей. В декабре было зарегистрировано 34 810 новых машин (-11%). При этом местный рынок демонстрирует снижение уже четвертый месяц подряд.

В марочном рейтинге по итогам года лидером осталась Toyota, имеющая результат в 123 441 проданный автомобиль (-2,2%). Она намного опережает Honda с показателем 27 373 экземпляра (-4,1%). Замыкает подиум Ford (24 648 шт.; -18,9%), и это самая худшая динамика в ТОП-10. Рост в десятке лидеров показали только Mitsubishi (+2,1%) и Mazda (+5,9%).

По материалам focus2move