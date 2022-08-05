Автомобильный рынок Европы за 2022 год

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2022 года снизились на 4,1% и составили 11 млн 286 тыс. 939 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат обусловлен продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине и политикой властей Китая в отношении коронавирусных ограничений.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом году стала Германия, где было продано 2 млн 651 тыс. 257 машин (+1,1%). Второй результат показала Великобритания – 1 млн 614 тыс. 063 проданных автомобиля (-2%). Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 1 млн 529 тыс. 035 машин (-7,8%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 316 тыс. 702 автомобиля (-9,7%). Замыкает пятерку лидеров Испания, чей авторынок в прошлом году снизился на 5,4% и составил 813 396 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам 2022 года составил 626 281 единицу (-58,7%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом году продал Volkswagen – 1 млн 197 тыс. 455 машин (-6,9%). На второе место вышла Toyota с показателем 766 769 автомобилей (+7,6%). Третью строчку занял BMW, реализовавший 646 538 машин (-5,4%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (634 697 шт., -1,5%) и Peugeot (619 173 шт., -14,5%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».