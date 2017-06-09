Автомобильный рынок Японии в 2022 году сократился на 7%

Японский автомобильный рынок за последнее десятилетие не показал впечатляющих результатов. После последнего значительного роста в 2012 году (+26%) продажи машин оставались в диапазоне 5 - 5,5 млн единиц до 2019 года, а пик был достигнут в 2014 году.

В связи с глобальной пандемией в 2020 году весь мировой авторынок резко замедлился, дилеры и производители позакрывались. Японский авторынок не стал исключением, упав на 12,5% до 4 млн штук. При этом он сохранил свои позиции в мировом рейтинге.

Объем японского автомобильного рынка в 2022 году составил 2,22 млн экземпляров, что на 7,4% меньше, чем в предыдущем году. Этот результат является самым низким за последнее десятилетие. В декабре продажи упали на 5,4%, а всего было реализовано 180 тыс. новых автомобилей.

Если посмотреть на совокупные данные за 2022 год, то ТОП-7 марок остались неизменными по сравнению с предыдущим годом: первая - Toyota (1,04 млн шт.; -14,2%), за ней следуют Honda (263 тыс. шт.; -1,9%), Nissan (236,8 тыс. шт.; +4,5%), Mazda (126,6 тыс. шт.; +5,3%), Suzuki (101,4 тыс. шт.; +2,2%), Subaru (81,4 тыс. шт.; -2%) и Mercedes-Benz (52,4 тыс. шт.; +1,3%).

По материалам focus2move