Израильский авторынок завершил 2022 год падением на 7%

На израильском атомобильном рынке в последнее десятилетие наблюдались две основные тенденции. С 2013 по 2016 годы рынок рос, начав с объема в 208 614 автомобилей (в 2013 году) и завершив этап роста рекордным показателем в 281 736 автомобилей. В 2017 году тренд сменился: на авторынке страны началось падение, которое длилось 4 года подряд. В 2019 году объемы рынка снизились до 246 311 единиц. С приходом пандемии в 2020 году продажи легковых автомобилей упали еще больше - до 211 322 автомобилей (-14,2%).

Однако, в следующем году в стране начался настоящий "бум продаж", за которым последовал новый рыночный рекорд - 284 432 автомобиля (+34,6% по сравнению с 2020 годом). Затем ситуация на рынке в очередной раз изменилась.

За весь 2022 год в Израиле продан 268 141 автомобиль, что на 7,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом эксперты отметили, что в последние два месяца года (ноябрь и декабрь) наблюдалась положительная динамика. Так, например, в декабре 2022 года было продано 11 327 автомобилей (+85%).

В марочном рейтинге по итогам 2022 года лидером остался Hyundai, показав результат 42 327 проданных автомобилей (-1,4%). За ним следуют Kia (38 224 шт.; -3,8%) и Toyota (36 881 шт.; -9,7%). Лучшая динамика в ТОП-10 отмечена у Mazda (18 770 шт.; +24,7%), худшая - у Skoda (13 559 шт.; -27,2%).

По материалам focus2move