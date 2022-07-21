Шведский авторынок закончил 2022 год падением на 4,4%

В последние годы на шведском рынке наблюдался положительный тренд. Так, с 2010 по 2012 годы он вырос с 245 тысяч до 300 тысяч автомобилей. Восходящий тренд был прерван в 2013 году, когда рынок сократился до 290 тысяч единиц. Однако, эта заминка длилась недолго - уже в 2014 году продажи начали расти. Это продолжалось в течение следующих четырех лет, достигнув пика в 2017 году (409 тысяч штук).

2018 и 2019 годы для шведского авторынка ознаменовались падением и стабилизацией (-13,5% и +0,5% соответственно). В результате продажи упали до 355 тысяч машин к началу 2020 года. С приходом пандемии коронавируса, как и в большинстве европейских стран, рынок упал - его объем тогда составил менее 300 тысяч единиц (-18%). В 2021 году спрос на легковые автомобили в Швеции показал признаки восстановления (+3% до 300 тысяч штук).

Хотя Европа является важным центром производства электромобилей, производственные затраты на единицу продукции служат препятствием к готовности потребителей платить. При этом средняя стоимость нового BEV составляет 55 821 евро. Нехватка сырья и повышенные затраты на производство микросхем также представляют угрозу для шведского автомобильного рынка, которому уже приходится сталкиваться с более высокими ценами и более длительным временем ожидания машин. Такая ситуация толкает потребителей с низким доходом обратить внимание на рынок подержанных автомобилей.

Шведский авторынок в конце 2022 года рос три месяца подряд. Например, в декабре было продано 35 300 автомобилей (+27,4%). Однако, 2022 год завершился падением на 4,4% с совокупным объемом продаж в 287 610 единиц.

Что касается марочной структуры рынка по итогам минувшего года, то первые четыре позиции остаются неизменными: Volvo (45 883 шт.; -4,8% к 2021 году), Volkswagen (33 696 шт.; -11,1%), Kia (29 847 шт.; -0,1%) и Toyota (23 279 шт.; -2,7%).

По материалам focus2move