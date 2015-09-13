Польский авторынок закончил 2022 год падением на 6%

В период с 2010 по 2012 годы спрос на легковые автомобили в Польше испытывал трудности. Так, к концу 2012-го продажи снизились до 272 655 штук. В 2013 году начался восходящий тренд, который продолжался в течение 7 лет. В итоге рынок достиг рекордного уровня в 2019 году - 528 900 единиц.

Как и в большинстве стран мира, начало пандемии в 2020 году обрушило автомобильный рынок: производители и дилеры повсеместно закрылись. Польский автомобильный рынок упал на 19,2% до 426 887 машин.

Рынок восстановился в 2021 году до уровня 444 385 автомобилей (+4,1%). Однако в 2022 году тренд сменился, и год завершился со снижением на 6,2% до 419 749 штук. В декабре объем польского авторынка составил 36 872 экземпляра.

Лидером рынка в 2022- м осталась Toyota (73 862 шт.; -0,9%). На втором месте расположилась Skoda (42 067 шт.; -6,7%), на третьем - Kia (33 714 шт.; +4,3%).

По материалам focus2move