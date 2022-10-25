Автомобильный рынок Новой Зеландии за 11 месяцев 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Новой Зеландии за последнее десятилетие демонстрируют признаки здорового рынка, который растет 9 лет подряд. С 2010 по 2019 год рынок удвоился, увеличившись с 80 453 до 160 878 автомобилей.

Начало пандемии замедлило рынок, вследствие чего в 2020 году он упал на 25,7% до 119 579 единиц. Однако пандемии было недостаточно, чтобы остановить тенденцию к росту, накопленную за последнее десятилетие. Фактически в 2021 году было продажи выросли на 31,6%. В 2022 году тенденция к росту продолжилась и к концу года прогнозируются рекордные максимумы.

В ноябре автомобильный рынок упал всего на 0,4% после роста на 16,2% в октябре. За месяц было продано 11 167 автомобилей. С начала года рынок вырос до 107 951 (+3,2%). Последний месяц года определит, достигнет ли рынок нового исторического максимума.

В 2022 году на рынке обозначился новый лидер - Mitsubishi. Марка сообщила о 16 280 реализованных автомобилях (+18,8%), обогнав Toyota (15 822 шт.; -3,8%), за которой следует Kia (11 024 шт.; +11,5%) и Suzuki (7 749 шт.; +4,8%). Tesla за 11 месяцев смогла реализовать 5 716 автомобилей с впечатляющим ростом в 114,1%.

По материалам focus2move