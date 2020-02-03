Авторынок Пакистана демонстрирует небольшое падение

Пакистанский автомобильный рынок закрыт для импорта из-за огромных пошлин, введенных правительством. Он настолько зависим от небольшой группы иностранных компаний (как правило, японских), которые много лет назад инвестировали в местное производство. Эти предприятия предлагают устаревшие модели по огромной (для местных доходов) цене, причем у потребителей очень ограниченный выбор автомобилей.

Большинство людей предпочитают приобретать мототехнику вместо машины для личного пользования, а сам авторынок очень мал по сравнению с населением, проживающим в стране.

Как бы то ни было, автомобильный рынок Пакистана рос до введения дополнительных пошлин (в 2019 году). Так, в 2018 году был установлен рекорд продаж в 264 тысячи машин.

В 2019-м рынок упал из-за роста цен, связанного с повышением налогов. А в 2020 году он снова рухнул из-за пандемии коронавируса, достигнув самого низкого уровня за последние 15 лет. С 2021 года началось восстановление рынка с потенциалом более полумиллиона автомобилей в год.

Негативное влияние на автомобильную отрасль оказало сильнейшее наводнение, которое началось в июне 2022-го. Оно повредило машины как имевшиеся в личном пользовании, так и выставленные в дилерских центрах на продажу. Вследствие этого рынок новых автомобилей рухнул, а для его восстановления потребуется время.

В ноябре пакистанский авторынок падал уже пятый месяц подряд. За последний месяц осени было продано 18 047 автомобилей - на 3% меньше, чем в ноябре 2021 года. По итогам же 11 месяцев 2022-го реализовано 208 129 машин, что соответствует небольшому спаду (-0,4%). Стоит отметить, что восходящий тренд в первом полугодии компенсировал потери пяти последних месяцев.

Если посмотреть на совокупные данные за 11 месяцев, то все марки в рейтинге остаются на тех же позициях, что и в 2021 году. Лидер - Suzuki (114 605 шт.; +6,8%), за которой следуют Toyota (52 945 шт.; -17,5%) и Honda (28 928 шт.; -5%).

По материалам focus2move