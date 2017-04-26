Польский авторынок растет четвертый месяц подряд

В период с 2010 по 2012 год в Польше наблюдалось падение спроса на легковые автомобили. В 2013 году началось восстановление местного авторынка, которое продолжалось в течение 7 лет. Таким образом, рынок достиг рекордного уровня в 2019 году (528 900 машин).

Как и в большинстве стран Европы, начало пандемии в 2020 году вызвало большие трудности на автомобильном рынке: производители и дилеры повсеместно закрывались. Польский авторынок упал на 19,2% до 426 887 автомобилей. К счастью, авторынок восстановился уже в 2021 году (+4,1% до 444 385 шт.).

В 2022 году рост прекратился - за 11 месяцев в стране было реализовано 382 877 легковых машин, что на 6,9% меньше, чем за тот же период 2021 года. Впрочем, по итогам ноября продажи выросли на 7% до 34 196 автомобилей. При этом рост наблюдается уже четвертый месяц подряд.

Лидером рынка остается Toyota, объем реализации которой с января по ноябрь составил 66 881 единицу (-1,3%). За ней следует Skoda (37 442 шт.; -10,7%), а замыкает ТОП-3 Kia (31 467 шт.; +3,9%).

По материалам focus2move