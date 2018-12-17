Автомобильный рынок Чехии показывает падение

Чешский автомобильный рынок с 2010 по 2017 год демонстрировал общую тенденцию к росту, показав негативный тренд только в 2012 (-3,5%) и 2013 (-9%) годах. С 2014 по 2017 годы рынок постоянно достигал максимумов, завершив 2017 год с показателем в 266 753 единицы. В следующие годы тренд изменился: в 2018 году потери составили 2,4%, а в 2019 году уже 5,5%, что привело к снижению продаж до 246 033 единиц.

Начало пандемии в 2020 году только способствовало дальнейшему падению объемов чешского авторынка до 199 025 (-19%). После пандемии Covid-19 в 2021 году рынок восстановился на 4% - этого было достаточно, чтобы снова превысить отметку в 200 тысяч единиц.

В ноябре 2022 года объем чешского авторынка составил 17 343 экземпляра (+8%), а рост был отмечен уже четвертый месяц подряд. По итогам 11 месяцев в стране было реализовано 176 182 автомобилей - на 6,7% меньше, чем в январе - ноябре 2021-го.

ТОП-5 марок на рынке остаются неизменными: Skoda занимает первое место с совокупным объемом продаж в 58 029 штук (-11,1%), опережая Hyundai (17 486 шт.; -5,6%). На третьей строчке - Volkswagen (14 907 шт.; -5,8%), на четвертой - Toyota (10 994 шт.; +17,7%), а на пятой - Kia (9 537 шт.; +4,8%).

По материалам focus2move