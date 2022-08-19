Авторынок Ирландии сохраняет положительную динамику

Объем ирландского автомобильного рынка в 2011 году составил 91 835 автомобилей, а за следующие два года он упал до 71 307 машин (в 2013-м). В 2014 - 2016 годах местный авторынок рос, достигнув в итоге 147 612 единиц, но в 2017 - 2019 годах он снова вернулся к падению. Как итог, число проданных новых автомобилей в 2019 году составило 117 146 штук.

В 2020 году из-за пандемии тенденция к снижению продолжилась: число регистраций новых машин упало на 24,4% до 88 606 единиц. После пандемии коронавируса ирландский автомобильный рынок в 2021 году вырос на 18,6% до 105 127 штук.

Положительный тренд сохранился и в 2022 году. Так, показатели за 11 месяцев 2022 года составили 105 274 реализованных автомобилей - на 0,5% больше, чем в январе - ноябре 2021-го.

Лидером местного рынка остается Toyota - за 11 месяцев в Ирландии было куплено 16 035 машин этой марки (+23,5%). Далее в рейтинге следуют Hyundai (12 701 шт.; +18%) и Volkswagen (11 743 шт.; -7,2%).

По материалам focus2move