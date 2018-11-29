Греческий автомобильный рынок находится «в плюсе»

До 2012 года включительно греческий автомобильный рынок испытывал на себе последствия финансового кризиса (2008 - 2010 гг.). Так, в 2011 году его падение составило 28,5%, а в 2012-м - 19,7%. В 2013 году авторынок начал расти, причем восходящий тренд продолжался в течение 7 лет. Как следствие, рынок достиг рекордного уровня в 2019 году (115 830 шт.).

Из-за пандемии в 2020 году греческий авторынок рухнул на 30,1% до 80 973 автомобилей. Однако, уже в 2021 году он вырос на 24,6%, превысив отметку в 100 тысяч машин.

Положительная динамика сохранилась и в 2022 году. К примеру, за весь ноябрь в Греции было реализовано 8 069 новых автомобилей - на 12,6% больше, чем за тот же месяц 2021 года. При этом рынок растет уже пятый месяц подряд. А по итогам января - ноября его объем составил 98 792 единицы - на 3,8% больше, чем за 11 месяцев 2021-го.

ТОП-5 марок на греческом рынке остается неизменным. Лидер - Toyota, с результатом в 14 311 проданных машин за 11 месяцев 2022 года (+15,8%). За ней следуют Peugeot (8 798 шт.; -13,9%), Hyundai (8 772 шт.; +5%), Volkswagen (7 253 шт.; +3%) и Opel (5 285 шт.; -6,4%).

По материалам focus2move