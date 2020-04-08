Автомобильный рынок Мексики демонстрирует рост

Автомобильный рынок Мексики непрерывно рос с 2010 по 2016 год, когда продажи увеличились с 803 263 единиц до рекордно высокого уровня в 1,61 млн штук. В 2017 году тренд поменялся: началось падение и за три года рынок упал до 1,32 млн машин в 2019 году.

В 2020-м Covid-19 вынудил производителей и дистрибьюторов закрыться, в результате чего авторынок упал к концу года на 28% до 952 982 единиц. После пандемии он восстановился, показав рост на 6% в 2021 году и превысив отметку в 1 млн штук.

В ноябре местный авторынок рос седьмой месяц подряд: было реализовано 95 568 машин (+15,4%). За 11 месяцев 2022 года продажи составили 965 211 автомобилей (+5,2%).

Что касается марочной структуры рынка, то первые две строчки остаются неизменными: Nissan занимает первое место - 145 965 проданных с января по ноябрь экземпляров (-21,7%), а Chevrolet - второе (137 899 шт.; +29,8%). Toyota переместилась на третью позицию (85 394 шт.; +5,9%).

Примечателен успех марки MG (шестое место), которая смогла подняться на девять строчек в рейтинге, реализовав за 11 месяцев 42 841 автомобиль (+203%).

По материалам focus2move