Автомобильный рынок Германии за 11 месяцев 2022 года

Немецкий автомобильный рынок является крупнейшим в Европе, за последнее десятилетие он пережил много взлетов и падений. Начиная с 2010 по 2013 год его объемы оставались в диапазоне 2,6-2,8 млн, с колебаниями в годовом исчислении, не превышающими 7% в обоих направлениях. В 2014 году начался период роста, который трижды приносил рекорды. В 2017 году объем реализации автомобилей в стране достиг отметки 3,51 млн экземпляров. С 2018 по 2019 год рынок вырос еще больше - до результата 3,6 млн шт.

Начало пандемии в 2020 году вызвало большие проблемы в европейских экономиках, и Германия не стала исключением: продажи машин сразу снизились на 19% до 3 млн. единиц. Отрицательный тренд продолжился и в 2021 году. В текущем 2022-ом по результатам 11 месяцев он по-прежнему "в минусе" (-10%). По прогнозам экспертов, по итогам 2022 года здесь будет зафиксирован самый низкий объем продаж автомобилей за последнее десятилетие.

Что касается ноября 2022 года, то в последнем осеннем месяце рынок легковых автомобилей показал рост, причем этот рост отмечается четвертый месяц подряд. В ноябре в Германии реализовано 259 433 автомобилей (+31,7%), а в целом с начала года - 2,3 млн единиц (-2,5%).

В марочном рейтинге на немецком рынке по-прежнему лидирует Volkswagen, объемы продаж которого с начала года составили 430 455экземпляров (-4,4%). За ним следует Mercedes (215 258 шт.; +5,3%), далее - Audi (191 212 шт.; +14,1%) и BMW (187 319 шт.; -8,9%).

По материалам focus2move