Автомобильный рынок Китая за 11 месяцев 2022 года

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, за последнее десятилетие он сохранил общую положительную тенденцию. Начав с 14 млн в 2011 году, этот авторынок рос 7 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 2017 году - 25,6 млн. Однако два последующих года он начал падать, в результате чего объем продаж в 2019 году снизился до 22,5 млн.

Начало пандемии в 2020 году заблокировало мировую экономику, что привело к падению спроса на автомобили во всем мире. Китайский авторынок выстоял, упав всего на 5,9% - до 21,2 млн шт. При этом эксперты отмечают, что в 2019 году падение было более сильным (-7,6%).

После пандемии автомобильный рынок в Китае быстро восстановился: уже в 2021 году продажи машин показали рост на 4%, а в 2022 году, по прогнозам, могут достичь 23,2 млн единиц (+5,3%%).

Таким образом, мы видим, что тенденции на китайском рынке иные, чем в остальном автомобильном мире, где спрос падает из-за стремления к электромобилям и сбоев в цепочках поставок, вызванных нехваткой сырья для производства микрочипов. Китайский рынок, похоже, не пострадал от этого - главным образом из-за того, что местные компании хорошо "продвинуты" в секторе электромобилей, что позволяет потребителям переходить на менее дорогие электромобили.

В ноябре 2022 года китайский автомобильный рынок продемонстрировал падение, второй месяц подряд здесь отмечается отрицательная динамика. За месяц реализовано 1,59 млн автомобилей (-35,6%). В целом с начала года - тренд тоже отрицательный (21,94 млн шт.; -0,8%). Результаты декабря сильно повлияют на то, выйдут общегодовые продажи машин в стране "в плюс" или "в минус".

Лидером на авторынке страны по-прежнему остался Volkswagen (2,05 млн шт.; +5,7%), за которым следует Toyota (1,65 млн шт.; +10,8%). Китайский производитель BYD сумел подняться сразу на 11 позиций в таблице марок-лидеров, он занял в ней третье место (1,55 млн шт.; +159,3%), опередив Honda (1,25 млн шт.; -9%), Changan (953 895 шт.; +5,9%) и Wuling (943 026 шт.; -8,9%).

По материалам focus2move