Европейский авторынок в ноябре 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября увеличились на 14,1% и составили 1 млн 014 тыс. 630 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется четвертый месяц подряд и во многом обусловлена низкой базой прошлого года, когда острый дефицит полупроводников ограничивал объемы производства автомобилей. При этом нынешний результат все еще на 17% ниже «допандемийного» уровня 2019 года. По итогам 11 месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 196 тыс. 115 единиц (-5,8%).

Лидером по реализации автомобилей в ноябре стала Германия, где было продано 260 512 машин (+31,4%). Второй результат показала Великобритания – 142 889 проданных автомобилей (+23,5%). Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 133 960 машин (+9,8%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 119 853 автомобиля (+14,7%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительная динамика, в частности, обусловлена расширением мер по субсидированию покупки экологически чистых машин на корпоративных покупателей. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в ноябре увеличился на 10,3% и составил 73 221 машину.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК», объем рынка легковых автомобилей в России по итогам ноября составил 51 525 единиц (-48,8%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в ноябре продал Volkswagen – 112 465 машин (+37,4%). Второе место удерживает Toyota с показателем 70 559 автомобилей (+34,8%). Третью строчку занимает Audi, реализовавшая 60 261 машину (+59,6%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (59 876 шт., +15%) и Mercedes-Benz (55 280 шт., +5,2%).