Автомобильный рынок Индии за 11 месяцев 2022 года

Индийский автомобильный рынок чередовал положительную динамику с отрицательной с 2010 по 2013 годы, достигнув минимума в 2011 году (2,5 млн шт.) и пика в 2012-м (2,8 млн шт.). Далее были 5 лет последовательного роста, с максимумом в 2018 году (3,4 млн шт.).

В 2019 году на рынке начался негативный тренд, который продолжился из-за пандемии Covid-19, уронивший продажи с почти 3 млн до 2,5 млн в 2020 году.

Падение продаж автомобилей на индийском рынке не было вызвано структурными проблемами в экономике, поэтому они начали восстанавливаться чрезвычайно быстро после пандемии. В 2021 году авторынок превысил отметку в 3 млн машин (+26,6%), продолжив положительную тенденцию в 2022 году. Авторынок, по прогнозам, в этом году достигнет нового исторического рекорда.

Это подтверждает общую тенденцию в азиатских странах, которые, в отличие от европейских, хорошо восстанавливаются после пандемии и отлично реагируют на изменение настроений рынка, вызванное переходом на электромобили и сбоями в цепочках поставок из-за нехватки сырья для производства микрочипов.

В ноябре 2022 года авторынок продемонстрировал рост уже девятый месяц подряд. За месяц было реализовано 322 033 экземпляра (+30,1%). С начала года объем рынка достиг 3,53 млн единиц (+24,2%). Согласно прогнозам экспертов продажи автомобилей в этом году приблизятся вплотную к отметке в 4 млн машин, что станет новым рекордом для индийского авторынка.

ТОП-6 марок на рынке остается неизменным по сравнению с 2021 годом: Maruti (1,46 млн шт.; +17,9%), Hyundai (0,51 млн шт.; +8,7%), Tata (0,49 млн шт.; +64,5%), Mahindra (0,30 млн шт.; +65,6%), Kia (0,24 млн шт.; +37,7%) и Toyota (0,15 млн шт.; +24,6%).

По материалам focus2move