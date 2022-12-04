Автомобильный рынок Индонезии за 10 месяцев 2022 года

Автомобильный рынок Индонезии уверенно рос в течение 2010-2013 гг., когда были установлены четыре рекордных показателя подряд. За этот период рынок почти удвоил объём и превысил психологическую планку в 1 млн единиц. В 2013 году он установил рекорд в 1,22 млн автомобилей, но в 2015 году рост прервался: за год в стране реализовано 1 031 808 экземпляров (-14,5%).

В 2016 году рост возобновился, и год завершился на уровне 1 074 тысяч единиц (включая HCV и автобусы). Умеренный положительный тренд сохранился и в 2017 году. В 2018 году каких-то серьезных изменений на рынке не наблюдалось, его объем достиг 1 140 349 единиц. А вот в 2019 году эксперты зафиксировали падение: продажи за год составили 1 079 474 экземпляров (-5,3%).

В 2020 году падение продолжилось, теперь уже из-за пандемии COVID-19: авторынок снизился до 582 298 единиц (-46,1% к 2019 году). В 2021 году реализовано 863 372 автомобиля, что на 48,3% больше, чем в 2020-ом.

В 1 квартале 2022 года продажи автомобилей выросли на 47,8% до 263 826 единиц. Второй квартал тоже показал небольшой рост (211 500 шт.; +1,0%). Третий квартал оказался еще более удачным для авторынка (+33,3%; 288 198 шт.).

Что касается октября 2022 года, этот месяц был также удачным для индонезийского автомобильного рынка: продажи легковых автомобилей составили 86 859 единиц (+21,4%). А в целом с начала года в стране реализовано 795 419 автомобилей (+25,3%).

Лидером марочного рейтинга осталась Toyota (276 819 шт.; +22,7%), за которой следуют Daihatsu (157 887 шт.; +33,7%) и Honda (106 948 шт.; +43,6%). Лучшую динамику в группе лидеров показал Mercedes, который увеличил продажи на 60,6%.

По материалам focus2move