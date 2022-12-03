Автомобильный рынок ЮАР за 10 месяцев 2022 года

В истории автомобильного рынка Южной Африки было много взлетов и падений. Если брать прошедшее десятилетие - этот рынок с 2010 по 2013 годы рос, достигнув рекордного уровня в 614 900 единиц. Далее тенденция изменилась на противоположную, и продажи машин следующие три года падали, достигнув минимума в 2016 году (523 254 шт.). В 2017 году эксперты снова зафиксировали небольшой рост (+1,5%), но затем снова началось падение. В 2019 году отрицательный тренд сохранился, объем продаж автомобилей опустился до 507 567 единиц.

Пандемия 2020 года закрепила этот нисходящий тренд: южно-африканский рынок упал на 29,4% до 358 155 единиц. В 2021 году начался этап восстановления, продажи автомобилей выросли на 22,2% до 437 737 шт. А 2022 год, согласно предварительным прогнозам, может завершиться результатом чуть ниже отметки в 500 тысяч экземпляров (+12,0%).

В октябре 2022 года авторынок Южной Африки продолжил 10-месячный восходящий тренд, за месяц продано 43 335 авто мобилей (+12,0%). А в целом с начала года пока зарегистрировано 413 427 новых автомобилей (+13,3%).

В марочном рейтинге по-прежнему лидирует Toyota (102 658 автомобилей; +10,6%), за нею следуют Volkswagen (52 914 шт.; -4,6%) и Suzuki (39 833 шт.; +77,8%; +2 позиции вверх в рейтинговой таблице). Худшую динамику показал Ford (21 945 шт.; -17,4%), который в ТОП-10 занимает седьмую строку.

По материалам focus2move