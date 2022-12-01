Автомобильный рынок Хорватии за 10 месяцев 2022 года

Хорватский автомобильный рынок с 2010 по 2013 год демонстрировал общую тенденцию к снижению, упав на 21,2% в 2012 году и на 17,1% - в 2013 году (до 27 761 автомобиля). Однако, с 2014 по 2019 годы продажи машин в стране стали расти, достигая рекордных показателей три года подряд. Положительный тренд завершился в 2019 году, когда было реализовано 61 999 автомобилей.

Но пандемия в Европе в 2020 году оказала сильное влияние на продажи машин: авторынок в Хорватии упал на 44% до 34 742 единиц. Однако, поскольку падение продаж не было вызвано структурными проблемами в отрасли - уже в 2021 году реализация автомобилей выросла до 45 283 единиц (+30,3%). Тем не менее, текущие прогнозы по 2022 году показывают, что этот авторынок, вероятнее всего, завершит год на негативной ноте.

Что касается октябрьских результатов, то объем продаж достиг 3 045 единиц (+6,8%). Эксперты отметили, что рост продолжается уже третий месяц подряд. Тем не менее, с начала года динамика пока отрицательная: в стране реализовано 38 683 единицы (-3,9%).

В марочном рейтинге лидеров первое место занимает Volkswagen с 4 554 реализованными автомобилями (-16,5%), за ним следуют Skoda (3 860 шт.; -6,3%) и Opel (3 213 шт.;-5,9%). Лучшую динамику в группе лидеров продемонстрировала Toyota, которая поднялась сразу на 4 позиции вверх и оказалась в рейтинговой таблице сразу на шестом месте (2 617 автомобилями; +54,7%). Худшие показатели - у Suzuki, которая опустилась на 2 строчки вниз на девятое место (1 462 шт.; -36,0%).

По материалам focus2move