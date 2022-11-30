Автомобильный рынок Венгрии за 10 месяцев 2022 года

Последнее десятилетие было исключительным для венгерского автомобильного рынка. С 2010 по 2012 годы венгерский авторынок колебался вверх и вниз между минимумом в 43 474 единиц (в 2010 году) и максимумом в 56 517 единиц (в 2011 году). В 2013 году начался семилетний восходящий тренд, в ходе которого авторынок достиг шести новых рекордных величин. Пик этих рекордов пришелся на 2019 год, когда в стране было продано 157 790 машин.

В 2020 году венгерский автомобильный рынок упал из-за пандемии на 19% - до 128 030 новых автомобилей. В следующем, 2021 году, объем продаж снизился еще больше - до 121 545 единиц. Текущий 2022 год демонстрирует признаки восстановления, и эксперты прогнозируют, что продажи автомобилей даже могут превысить допандемийный уровень.

Что касается октября 2022 года, здесь специалисты отмечают, что рынок легковых автомобилей сменил восьмимесячный восходящий тренд, упав на 6,2%. При этом объём продаж в октябре составил 9 421 автомобиль. А в целом с начала года продано 109 240 единиц (+8,3%).

В марочном рейтинге появился новый лидер - Toyota. В стране реализовано 11 044 автомобиля этого бренда (+9,7%). Ему удалось опередить лидера предыдущих лет Suzuki, результат которого с начала года - значительно меньше (9 987 шт.; -31,2%). На третьем месте рейтинговой таблицы расположился е Volkswagen с результатом 8 889 шт. (+48,6%).

По материалам focus2move