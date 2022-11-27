Автомобильный рынок Германии за 10 месяцев 2022 года

Немецкий автомобильный рынок - крупнейший в Европе - за последнее десятилетие пережил много взлетов и падений. В период с 2010 по 2013 годы его объемы продаж оставались в диапазоне между 2,6 млн и 2,8 млн автомобилей, с колебаниями в годовом исчислении, не превышающими 7% в обоих направлениях. В 2014 году начался четырехлетний восходящий тренд, который приносил рекорды в течение 3 лет подряд, достигнув максимума в 3,51 млн в 2017 году. С 2018 по 2019 годы рынок в стране вырос еще больше, достигнув отметки в 3,6 млн в 2019 году.

Начало пандемии в 2020 году вызвало большие проблемы в европейских экономиках, и немецкий автомобильный рынок тоже испытал это на себе: его объемы снизились на 19% до уровня в 3 млн машин.

В 2021 году падение продолжилось (-10%). По прогнозам экспертов, по итогам 2022 года будет зафиксирован самый низкий уровень продаж автомобилей за последнее десятилетие.

На данный момент ситуация следующая: в октябре автомобильный рынок Германии продолжает показывать тренд на восстановление: он растет уже третий месяц подряд. В октябре продано 207 636 автомобилей (+17,3%). Тем не менее, в целом по итогам года пока эксперты отмечают отрицательную динамику (-5,5%). За январь-октябрь в стране реализовано 2,06 млн автомобилей.

В марочном рейтинге по итогам 10 месяцев лидирует по-прежнему Volkswagen (383 648 шт.; -8,8%), за ним следует Mercedes (187 667 шт.; +2,1%). На третьем месте - Audi (169 158 шт.; +7,7%). Худшую динамику в десятке лидиров продемонстрировал BMW (168 336 шт.; -10,9%).

По материалам focus2move