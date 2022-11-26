Автомобильный рынок Дании за 10 месяцев 2022 года

За последнее десятилетие на датском автомобильном рынке наблюдались две основные тенденции. В первой половине десятилетия объём рынка вырос почти вдвое: с 141 505 автомобилей (в 2010 году) он достиг рекордного уровня в 231 551 автомобиль (в 2016 году). Однако, в 2017 году тренд изменился: началось падение объемов продаж, которое было прервано в 2019 году, когда эксперты снова отметили небольшой рост (+3,6%; 225 219 шт.).

В 2020 году началась пандемия, которая привела к краху многих европейских рынков, и датский рынок не стал исключением: рынок новых автомобилей упал на 12,1% до 198 034 единиц.

Отрицательная динамика наблюдалась и в 2021 году (-6,4%), и в 2022-м. Эксперты прогнозируют, что текущий год завершится на весьма негативной ноте: не исключено, что по итогам года будет зафиксирован самый низкий уровень продаж последнего десятилетия. За нынешним положением на рынке стоит сочетание ряда факторов: нарушение глобальной цепочки поставок, вызванное нехваткой сырья, в частности, для производства микрочипов; стремление к электромобилям - слишком дорогой альтернативе для потребителей с низким доходом.

В октябре 2022 года авторынок Дании продемонстрировал падение (уже 2-й месяц подряд), его объём снизился на 14,3% до 10 852 автомобилей. Что касается итогов десяти месяцев в целом, то они составили 119 931 единиц (-21,4%). По прогнозам, по итогам текущего года в стране будет продано немногим более 150 тысяч автомобилей - уровень, который наблюдался на этом рынке в 2010 году.

Все марки, входящие в ТОП-10, демонстрируют орицательную динамику с начала года. Лидером марочного рейтинга по-прежнему остается Volkswagen (13 371 шт.; -17,1%), за ним следуют Toyota (11 012 шт.; -14,3%) и Mercedes (9 341 шт.; -4,9%). Самое большое падение в десятке лидеров показал BMW, который опустился в рейтинговой таблице сразу на 5 позиций и теперь занимает только девятое место, реализовав 6 420 автомобилей (-41,2%).

По материалам focus2move