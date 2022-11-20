Автомобильный рынок Южной Кореи за 10 месяцев 2022 года

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до 2012 года. Затем появление нескольких новых конкурентов способствовало росту рынка, и продажи внутри страны росли до 2015 года, когда был установлен рекорд - 1,8 млн машин.

Затем авторынок был стабильным до 2020 года, когда благодаря строгим мерам по контролю над распространением COVID-19 рынок вырос (на 8,2%) и был установлен новый рекорд в 1,87 млн. После этого авторынок снова начал умеренно снижаться.

По мнению экспертов, перспективы национального авторынка не очень позитивные. Рынок быстро движется в направлении "электрификации", но высокие цены на электромобили отпугивают значительную часть потребителей. Кроме того, рынок страдает из-за сбоев в цепочке поставок, нехватки микрочипов и снижения спроса на автомобили.

В октябре 2022 года продажи машин достигли 145 389 единиц (+16%). Несмотря на последние три положительных месяця, показатели с начала года имеют тенденцию к снижению: 1,36 млн штук (-4,5%).

За первые 10 месяцев 2022 года ТОП-3 марок остается неизменным по сравнению с предыдущим годом: Hyundai (449 346 шт.; -7,6%), Kia (438 332 шт.; -0,6%) и Genesis (108 225 шт.; -3,5%).

По материалам focus2move