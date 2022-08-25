Европейский авторынок в сентябре 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 7,9% и составили 1 млн 049 тыс. 926 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд и во многом обусловлена низкой базой прошлого года, когда острый дефицит полупроводников ограничивал объемы производства автомобилей. По итогам девяти месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 271 тыс. 115 единиц (-9,7%).

Лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где было продано 225 269 машин (+4,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, при этом сентябрь традиционно отличается всплеском продаж, связанным с вступлением новых акцизов на транспортные средства. Второй результат показала Германия – 224 816 проданных автомобилей (+14,1%). Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 141 137 машин (+5,5%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 110 976 автомобилей (+5,4%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в сентябре увеличился на 12,7% и составил 67 240 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат зафиксирован благодаря некоторой стабилизации производства автомобилей, при этом продолжающиеся перебои в поставках комплектующих, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за военного конфликта на Украине и ситуацией на Тайване, являющегося одним из основных производителей полупроводников, будут определять динамику рынка в ближайшие месяцы.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестую строчку европейского рейтинга. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей в России по итогам первого осеннего месяца составил 44 398 единиц (-60,4%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в сентябре продал Volkswagen – 107 297 машин (+17,8%). Второе место удерживает Toyota с показателем 68 977 автомобилей (+15%). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 57 535 машин (+34,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (54 783 шт., +31,5%) и BMW (54 769 шт., -4,7%).