Автомобильный рынок Канады за 9 месяцев 2022 года

В 2017 году после впечатляющей восьмилетней серии последовательного роста канадский рынок легких транспортных средств преодолел отметку в 2 млн единиц, установив рекорд и войдя в клуб 10 крупнейших мировых автомобильных рынков.

Однако этот уровень сохранить не удалось, вслед за ним началась фаза умеренного снижения: в 2018 году реализация машин снизилась на 2,2%, в 2019 году - на 3,7%. В 2020 году свое влияние на продажи автомобилей оказала пандемия COVID-19: объем рынка снизился по сравнению с 2019 годом на 14,2% до 1 656 775 экземпляров. В 2021 году в стране продано 1,64 млн автомобилей, что на 1,1% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года реализовано 336 965 автомобилей (-11,1%), во втором - 431 316 шт. (-8,0%), в третьем - 393 834 шт. (-11,3%). Эксперты отмечают, что в сентябре 2022 года канадский авторынок все же начал понемногу восстанавливаться. После августовского падения на 13,4%, в сентябре продано 136 820 автомобилей (-5,3%). А в целом с начала года в стране реализовано 1,16 млн автомобилей (-10,0%).

Лидер марочного рейтинга - Ford - продемонстрировал рост объемов с начала года на 0,6%, ему принадлежит 15,4% рынка. За ним следует Toyota, которая "ушла в минус" (-16,2%). Лучшую динамику среди марок-лидеров показал Jeep (+123,5%).

По материалам focus2move

Фото: ford.ca