Автомобильный рынок Чехии за 9 месяцев 2022 года

В 2010-2017 ггг. автомобильный рынок Чехии демонстрировал постоянный рост и в результате увеличился со 167 тысяч экземпляров до рекордного уровня в 271 тыс. шт. Такому росту способствовали быстро развивающаяся экономика и растущий внутренний потребительский спрос. Затем начался период умеренного снижения: в 2018 году - до уровня в 261 437 единиц, в 2019 году - до 249 915 экземпляров.

В 2020 году продажи автомобилей в стране упали из-за пандемии COVID-19: реализован 202 971 автомобиль, что на 18,8% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году объем рынка вырос на 2% до 206 950 единиц.

В 1 квартале 2022 года продано 46 959 автомобилей (-4,4%), во втором - падение продолжилось (-18,5%; 50 983 шт.). В 3 квартале эксперты снова отметили отрицательную динамику (-8,1%), продано 44 670 автомобилей.

При этом эксперты отметили, что в сентябре авторынок продолжил рост (после роста на 1,1% в августе). В первый осенний месяц в стране реализовано 14 838 автомобилей (+5,4%). А в целом за девять месяцев объем рынка составил 142 612 шт. (-11,0%).

Лидер марочного рейтинга - Skoda - продемонстрировала падение объемов на 17,6% с начала года, ей принадлежит 31,8% рынка в стране. За нею следует Hyundai (-2,5%). Dacia сумела подняться в рейтинговой табличце сразу на 4 позиции вверх, у нее - лучшая динамика среди лидеров (+63,4%).

По материалам focus2move

Фото: skoda-auto.cz