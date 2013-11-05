Автомобильный рынок Нидерландов за 9 месяцев 2022 года

На автомобильный рынок Нидерландов в последние годы повлиял ряд стимулов, введенных для поддержки быстрого развития сегмента машин, работающих на альтернативном топливе (AVF).

Если посмотреть на период 2010 - 2018 годов, рынок потерял около 30 тысяч единиц, а именно с 477 тысяч (2010) до 441 тысячи (2018). "Дно" в 385 тысяч пришлось на 2016 год, а пик в 555 тысяч - на 2011 год. В 2019 году на рынке зафиксирован устойчивый положительный тренд: было реализовано 450 277 машин.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали на 20,6% до 357 414 автомобилей. За весь 2021 год они составили 324 710 единиц, что на 8,9% меньше, чем в 2020 году.

В 1 квартале 2022 года было реализовано 78 248 машин (-2,9%). Показатель 2 квартала составил 74 762 единицы (-8,2%), 3 квартала - 70 970 штук (-2,4%).

В сентябре объем местного рынка составил 25 643 автомобиля - на 4,6% больше, чем год назад. С начала 2022 года продажи составили 223 980 единиц (-4,6%).

Лидер, Kia, сообщила о росте продаж на 3,2% с начала года, удерживая 10,2% рынка. Далее следует Volkswagen, который упал на 18%. Renault демонстрирует лучшие показатели роста, набрав 59,2%.

По материалам focus2move

Фото: nieuws.kia.nl