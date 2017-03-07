Автомобильный рынок Италии за 9 месяцев 2022 года

После серьезных потерь во время кризиса 2008-2011 гг., когда продажи упали с 2,4 до 1,4 млн единиц, итальянский автомобильный рынок в 2012-2017 гг. сумел частично восстановиться, вернувшись к объёму в 1,96 млн автомобилей (с учётом LCV общий объём рынка легких транспортных средств составил 2,14 млн шт.).

Вернувшись на этот уровень, рынок прекратил свой рост. Более того, в 2018 году здесь началась новая фаза умеренного снижения, когда продажи автомобилей уменьшились на 2,6%. Тенденция к снижению объемов сохранилась и в 2019 году, когда было продано 1,92 млн единиц.

В 2020 году итальянский рынок сильно пострадал из-за коронавируса, поскольку глобальная пандемия очень быстро распространилась в стране. Фактически, падение авторынка было таким сильным, что зафиксирован самый низкий объём продаж машин в стране с 2014 года. В 2020 году реализовано всего 1 380 202 автомобилей, что на 27,8% меньше результата 2019 года.

В 2021 году продано 1,46 млн автомобилей, что на 5,5% больше, чем в 2020 году.

В первом квартале 2022 года объемы реализации машин в стране снизились на 24,3% и составили 338 180 единиц. Во втором квартале негативная тенденция продолжилась: продажи упали на 20,9% до 345 847 экземпляров. В третьем квартале эксперты отметили рост на 4,1% (291 746 шт.). Причем, в августе рынок вырос на 10%, в сентябре - на 5,5% (продано 110 976 автомобилей).

А в целом с начала года объем авторынка в Италии составил 975 773 шт. (-16,2%).

Лидер марочного рейтинга - Fiat - продемонстрировал падении продаж с начала года на 21,7%, ему принадлежит 14,2% доли рынка. Следом за ним в рейтинговой таблице идет Volkswagen, чьи продажи с начала года упали еще больше (-23,8%). Лучшую динамику показал бренд Audi (+65,9%).

По материалам focus2move

Фото: fiat.it