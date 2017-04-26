Автомобильный рынок Бразилии за 9 месяцев 2022 года

Автомобильный рынок Бразилии упал с рекордных 3,6 млн в 2012 году, когда он занимал 4-е место в мире, до менее 2 млн в 2016 году (1 989 000 единиц).

Основной причиной такого падения стал Национальный автомобильный план, выпущенный в 2013 году, который ввел новые стандарты производителей в отношении содержания, безопасности, выбросов, что еще больше увеличило преимущества моделей местного производства по сравнению с импортируемыми.

В первом квартале 2017 года внутренний авторынок страны достиг дна: его объем опустился на 45% ниже уровня 2013 года. Но затем рынок начал восстанавливаться. По завершении 2017 года он сумел восстановиться на 9,2%, в 2018 и в 2019 годах - вырос еще больше, сумев достигнуть 2,66 млн единиц.

В 2020 году он снова начал падать, поскольку страна была третьей в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В 2020 году из-за значительного влияния COVID-19 продано 1 954 828 автомобилей, что на 26,2% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году куплено 1,98 млн машин, что на 1% больше по сравнению с 2020 годом.

В 1 квартале 2022 года продажи упали на 25,3%: реализовано 371 697 автомобилей. Во втором квартале продажи упали на 6,3% до 476 625 экземпляров. В третьем квартале в негативной тенденции наступил перелом, объем купленных автомобилей увеличился на 17,4% до 543 659 единиц.

В сентябре 2022 года автомобильный рынок Бразилии продолжил расти после увеличения на 22,5% в августе. В первый осенний месяц реализовано 180 тыс. автомобилей (+26,7%), а в целом с начала года - 1,4 млн единиц, что на 5,3% меньше, чем в 2021 году.

Лидер Fiat сообщил о падении объемов на 8,9% с начала года, ему принадлежит 22% рынка. За ним следует Chevrolet, поднявшийся на 1 позицию вверх в таблице лидеров, он нарастил продажи на 26,3%. Лучшую динамику продемонстрировал Renault (+123,5%).

По материалам focus2move

Фото: fiat.com.br