Европейский авторынок в августе 2022 года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 3,4% и составили 748 961 машину. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат зафиксирован впервые после 13 месяцев падения, однако нынешний результат гораздо ниже «допандемийного» уровня, что обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине. По итогам восьми месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 7 млн 221 тыс. 379 единиц (-11,8%).

Лидером по реализации автомобилей в августе стала Германия, где было продано 199183 машины (+3%). Второй результат показала Франция – 91403 проданных автомобиля (+3,8%). Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 71190 машин (+9,9%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, однако этому также способствовали запущенные в мае меры по субсидированию покупки экологически чистых машин.

Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 68858 автомобилей (+1,2%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат зафиксирован впервые после пяти месяцев падения, при этом август традиционно отличается низким спросом перед сентябрьским всплеском продаж, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в августе увеличился на 9,1% и составил 51907 машин.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестую строчку европейского рейтинга. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей в России в прошлом месяце составил 42593 единицы (-63,6%).

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в августе продал Volkswagen – 90437 машин (+5,1%). Второе место удерживает Toyota с показателем 53501 автомобиль (+7,6%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 42952 машины (-1,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (42889 шт., +18,6%) и Audi (41568 шт., +3%).