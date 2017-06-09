Мировые бестселлеры сегмента compact cars в первом полугодии 2022 года

В первой половине 2022 года, как и в последние несколько лет, самым продаваемым автомобилем в сегменте compact cars остается Toyota Corolla с объёмом продаж 540 тысяч, занимая 12,8% рынка. Выпускаемая в Японии с 1966 года, Corolla уже 20 лет является самой продаваемой в мире, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю: на сегодняшний день продано более 50 млн автомобилей.
На втором месте Volkswagen Lavida (+1 место) с 162 тысячами проданных единиц (доля 3,2%). Впервые представленная в 2008 году на автосалоне Auto China, она завоевала огромную популярность на китайском рынке в 2010 году, показав более 250 тысяч продаж. В 2018 году Volkswagen выпустил третье поколение Lavida. Этот автомобиль стал основным продуктом марки Volkswagen: за последние 10 лет было продано более 3 млн единиц.
На третьем месте Honda Civic (-1 место) с 133 тысячами продаж и 3,1% рынка. Выпущенная в 1972 году, модель фактически относится к 10-му поколению (с 2016 года), доступна с 3/4/5 дверями. Объём продаж 2017 года был увеличен за счет распространения последнего поколения во всех странах (более 140 рынков), включая Европу, где модель производится в Великобритании (хэтчбек) и Турции (седан).
На четвертой позиции находится Volkswagen Golf с объёмом продаж 123 тысячи (доля 2,9%), за которым следует Audi A3 (+3 места) с 118 тысячами единиц (доля 2,8%), и Volkswagen Bora (-1 место) с объемом продаж 105 тысяч (доля 2,5%).
Toyota Corolla Cross, увеличив продажи на 338% (до 101 тысячи единиц), вошла в десятку лидеров, заняв седьмое место (+18 мест). Далее следует MG 5 (+3 места) с 99 тысячами единиц (доля 2,3%), Honda City (+4 места) с 98 тысячами единиц (доля 2,3%). Замыкает ТОП-10 Hyundai Elantra (-4 места) с 82 тысячами единиц (доля 2,3%).
По материалам focus2move
Фото: toyota.ru, media.autoweek.nl, gearopen.com