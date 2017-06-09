Мировые бестселлеры сегмента compact cars в первом полугодии 2022 года

В первой половине 2022 года, как и в последние несколько лет, самым продаваемым автомобилем в сегменте compact cars остается Toyota Corolla с объёмом продаж 540 тысяч, занимая 12,8% рынка. Выпускаемая в Японии с 1966 года, Corolla уже 20 лет является самой продаваемой в мире, а также самым продаваемым автомобилем за всю историю: на сегодняшний день продано более 50 млн автомобилей.

На втором месте Volkswagen Lavida (+1 место) с 162 тысячами проданных единиц (доля 3,2%). Впервые представленная в 2008 году на автосалоне Auto China, она завоевала огромную популярность на китайском рынке в 2010 году, показав более 250 тысяч продаж. В 2018 году Volkswagen выпустил третье поколение Lavida. Этот автомобиль стал основным продуктом марки Volkswagen: за последние 10 лет было продано более 3 млн единиц.