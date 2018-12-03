Мировые бестселлеры сегмента executive cars в первом полугодии 2022 года

По результатам первой половины 2022 года Tesla Model S занимает первое место в списке мировых лидеров рынка, продав 168 910 автомобилей. Модель демонстрирует поразительный рост продаж (+ 2363%), достигнув 15% доли сегмента и поднявшись сразу на 29 позиций в рейтинговой таблице.

Предыдущий лидер BMW 5 Series завершил полугодие с результатом 159 052 экземпляра (доля рынка 14,1%). Выпускаемая с 1972 года 5-я серия является второй самой продаваемой моделью BMW за всю историю с более чем 7 млн продаж по всему миру. В феврале 2017 года началось производство 7-го поколения модели.