Мировые бестселлеры сегмента executive cars в первом полугодии 2022 года

По результатам первой половины 2022 года Tesla Model S занимает первое место в списке мировых лидеров рынка, продав 168 910 автомобилей. Модель демонстрирует поразительный рост продаж (+ 2363%), достигнув 15% доли сегмента и поднявшись сразу на 29 позиций в рейтинговой таблице.
Предыдущий лидер BMW 5 Series завершил полугодие с результатом 159 052 экземпляра (доля рынка 14,1%). Выпускаемая с 1972 года 5-я серия является второй самой продаваемой моделью BMW за всю историю с более чем 7 млн продаж по всему миру. В феврале 2017 года началось производство 7-го поколения модели.
На третьем месте - Mercedes E Class, который реализован в количестве 130 316 единиц (доля рынка 11,5%). Начиная с новой стратегии наименования моделей, примененной Mercedes в начале 90-х годов, модель начала выпускаться в 1993 году и считается 5-м поколением (с 2016 года).
На четвертом месте - Geely Emgrand EC7 (77 483 автомобилей; доля 6,9%), за ним следуют Roewe Ei5 (53 025 шт.; доля 4,7%), Changan Benben (41 351 шт.: доля 3,7%), Dongfeng Aelolus Hyun (39 301 шт.; доля 3,5%) и Skoda Superb (37 559 шт.; доля 3,3%).
На девятом месте - Hyundai Grandeur (-4 позиции в рейтинге; 33 672 шт.; доля 3,0%). Замыкает ТОП-10 Audi A6 (-4 позиции в рейтинге); 30 100 шт.; доля 2,7%).
Автомобили, включенные в этот рейтинг, имеют кузова с 3/4/5 дверьми и универсалы, в то время как SUV и MPV представлены в рейтинге конкретного сегмента.
По материалам focus2move
Фото: tesla.com, bmw.com, mercedes-benz.ru