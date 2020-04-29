Автомобильный рынок Китая за 7 месяцев 2022 года

С 2016 года рост китайского рынка замедлился, достигнув в объеме 30% мировых продаж. Стало очевидно, что будущая эволюция рынка в большей степени зависит от реальных решений двух основных проблем, вызванных рыночным бумом последнего десятилетия: загрязнение окружающей среды и пробки на дорогах.

Китайское правительство переключило свое внимание с общего объёма на качественный состав автопарка и постепенно создает стимулы для небольших автомобилей с низким уровнем выбросов, поддерживая инвестиции в развитие автомобильных двигателей на альтернативном топливе, в основном электрических. Для этого в январе 2017 года были увеличены пошлины на автомобили с объёмом двигателя более 1,6 литра (с 5% до 7,5%). В течение 2017 года было продано 28,2 млн, что на 0,9% больше, чем в 2016 году.

Однако в следующем, 2018 году, объемы реализации новых легковых автомобилей постепенно стали снижаться из-за замедления внутреннего потребительского спроса. Рынок прервал положительную тенденцию последних лет, впервые с 90-х годов зафиксировав падение и закрыв 2018 год с результатом в 27,5 млн единиц (-3,7%). В 2019 году продано 25,7 млн автомобилей (-6,5%).

В 2020 году падение рынка продолжилось - но теперь уже из-за пандемии COVID-19. В стране реализовано 24 730 045 автомобилей - на 4,1% меньше, чем в 2019 году.

В 2021 году рынок немного подрос - до 25,65 млн шт. (+3,2% к объемам 2020 года).

В 1 квартале 2022 года эксперты тоже зафиксировали рост (+5,6%), продано 5,8 млн автомобилей. Но во втором квартале рынок ушел "в минус" (-12,3%), куплено только 4,7 млн экземпляров.

Однако уже в июле китайский рынок подрос на 31,7% до 2,2 млн. И это после июньского роста на 14,6%. В целом же за семь месяцев с начала года объем проданных автомобилей в стране составил 12,7 млн единиц (+1,4%).

Лидер марочного рейтинга - Volkswagen - продемонстрировал рост продаж за семь месяцев на 8,6%, ему принадлежит 9,9% доли рынка. За ним следует Toyota, которая тоже показала положительную динамику (+2,4%). Самый впечталяющий рост объемов реализации автомобилей зафиксирован у BYD (+195,4%).

По материалам focus2move

Фото: cheryinternational.com