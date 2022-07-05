Автомобильный рынок Бразилии за 7 месяцев 2022 года

В 2012 году авторынок в Бразилии достиг рекорда в 3,6 млн автомобилей и сумел занять четвертое место в мире. Но в последующие годы он начал падать и в 2016 году снизился до 2 млн (если быть точными - до 1 989 000 единиц).

Среди причин, способствующих такой ситуации на рынке, эксперты называют Национальный автомобильный план, принятый в 2013 году. Этот план ввел новые стандарты для производителей в отношении содержания, безопасности, выбросов автомобилей, что увеличило преимущества моделей местного производства по сравнению с импортируемыми.

В первом квартале 2017 года внутренний рынок достиг дна, когда объём продаж автомобилей оказался более чем на 45% ниже уровня 2013 года. После этого начался рост. По завершении 2017 года продажи машин увеличились на 9,2%, в 2018 и в 2019 гг. этот рост продолжился: зафиксирован объем в 2,66 млн единиц.

В 2020 году на результаты сильно повлияла пандемия по коронавирусу, поскольку страна была третьей в мире по количеству инфицированных. За год реализовано всего 1 954 828 автомобилей, что на 26,2% меньше, чем в 2019 году. В 2021 году ситуация немного улучшилась: продано 1,98 млн единиц, что на 1% больше, чем в 2020 году.

2022 год начался снова с падения. Так, в 1 квартале продажи машин снизились на 25,3% - до 371 697 единиц. Во втором квартале - куплено 476 625 (-6,3%). Только в июле эксперты зафиксировали небольшой рост (+2,4%) - до 169 093 шт. А в целом с начала года в стране приобретено 1,02 млн автомобилей (-13,0%).

Лидер марочного рейтинга - Fiat - продемонстрировал падение объемов с начала года на 16,8%, ему принадлежит 21,9% доли рынка. За ним следует Chevrolet, поднявшийся на 1 строчку в рейтинговой таблице, он сумел показать самый большой рост продаж (+197,5%).

По материалам focus2move

Фото: fiat.com.br